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НовостиПроисшествия18 мая 2023 19:49

Новая Таволжанка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

От осветительного прибора загорелась подстилка в лесополосе
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Осколком снаряда поврежден автомобиль.

Осколком снаряда поврежден автомобиль.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Еще один населенный пункт Белгородской области попал под обстрел со стороны Украины 18 мая. Очередной атаке подверглась Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Под обстрел попала Новая Таволжанка. Пострадавших нет. После подворового обхода повреждения выявлены у одного автомобиля, также остатки снарядов найдены во дворах частных домовладений. В светлое время суток подворовой обход продолжим, - сказал глава региона.

Губернатор также сообщил, что от осветительного снаряда загорелась подстилка в лесополосе. На месте происшествия находятся пожарные расчеты, они тушат возгорание.