Губернатор сообщил о 15-метровой воронке от взрыва в белгородском селе Шаталовка

В селе Шаталовка после громкого взрыва в лесополосе была обнаружена воронка 5 на 15 метров, с осколками. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал громкие звуки, которые слышали жители региона сегодня вечером. По словам губернатора, над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. Никто из жителей не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

Помимо этого, также вечером 18 мая звуки взрыва были слышны в селе Шаталовка Старооскольского городского округа. После чего в лесополосе обнаружили воронку 5 на 15 метров. В воронке есть осколки. К счастью, никто не пострадал.

- Дорогие друзья, всегда стараюсь оперативно давать вам максимально проверенную информацию, все что касается обстрелов, пострадавших и разрушений. Сегодня вечером над Белгородским районом сработала наша система ПВО. В то же время в Старооскольском округе в селе Шаталовка после громкого взрыва в лесополосе была обнаружена воронка 5 на 15 метров, с осколками. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, - написал губернатор в соцсети.