В пятницу 19 мая в Белгороде сохранится жаркая погода

Воздух в регионе прогреется до +28 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам белгородских синоптиков, завтра, 19 мая, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер северной четверти ночью от трех д восьми метров в секунду, днем 7-12 метров. В ночное время воздух прогреется от 9 до 14 градусов тепла, днем будет жарко – 23-28 градусов со знаком плюс.

В областном центре ночью 11-13 градусов, днем от 24 до 26 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает автомобилистам соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов. Будьте внимательными в местах пешеходных переходов, снижайте скорость вблизи расположения детских учреждений.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112", единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.