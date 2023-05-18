Белгородец топором убил двоих приятелей и покушался на жизнь третьего

В Белгородской области убийцу с топором осудили на 21 год. Фото: "КП" Архив

Белгородский областной суд вынес приговор в отношении 53-летнего жителя региона, признанного виновным в убийстве двух лиц и покушении на убийство с целью скрыть другое преступление.

Как было установлено следствием и судом, 27 сентября прошлого года водном из домов села Малые Маячки Прохоровского района подсудимый распивал спиртное в компании односельчан. Между ним и двумя участниками застолья возникла словесная перепалка, которая закончилась трагедией. Приятели упрекнули подсудимого в антиобщественном образе жизни. Разозлившись, обвиняемый схватил топор и несколько раз ударил по голове своих оппонентов. От полученных травм 49-летний потерпевший скончался на месте происшествия, 53-летний скончался ночью в больнице.

Хозяин дома, где все произошло стал свидетелем преступления. Чтобы скрыть совершенное убийство, подсудимый топором ударил по голове и хозяина дома. Потерпевший оказал активное сопротивление, выбежал из дома и был доставлен в больницу, где ему была оказана квалифицированная помощь, что спасло ему жизнь.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, суд признал подсудимого виновным. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.