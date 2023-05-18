Белгородская пенсионерка перевела мошенникам больше двух миллионов рублей Фото: "КП" Архив

С заявлением о хищении крупной суммы в полицию обратилась 76-летня жительница Белгорода. Доверившись мошенникам, женщина лишилась больше 2 305 000 рублей.

По предварительной информации, злоумышленники позвонили пожилой белгородке под видом сотрудников собственной безопасности банка и правоохранительных органов. Они сообщили женщине о якобы зафиксированных попытках хищения денежных средств со счета. Аферисты убедили потерпевшую перевести сбережения на якобы безопасный счет.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Правоохранители в очередной раз призывают белгородцев ни под каким предлогом не переводить деньги на сторонние счета и не выполнять никакие финансовые операции по указанию незнакомцев, звонящих по телефону, кем бы они не представились.