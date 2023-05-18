В Белгороде к 5 августа обновят дорожную разметку

фото: пресс-служба мэрии Белгорода.

Весенний этап нанесения дорожной разметки в Белгороде подходит к концу. За три месяца дорожники успели «покрасить» 32 тысячи квадратных метров дорожной разметки – это 26% от общего объема на год.

До 5 июня сотрудники Белгорблагоустройства выполнят разметку краской на улицах областного центра и продолжат работу на парковках. А подрядчики нанесут разметку пластичными материалами.

Полностью завершить нанесение разметки на дорогах Белгорода планируют к 5 августа. В общей сложности в этом году планируется нанести 124,5 тысячи кв. м дорожной разметки.

На территории Белгородской области в этом сезоне на дорогах регионального значения планируется нанести 1,2 млн кв. м горизонтальной разметки, на местной улично-дорожной сети – 230 тысяч кв. м. По площади покрытия – это примерно 200 полностью закрашенных футбольных полей.