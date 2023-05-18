Еще в одном районе Белгородской области проведут учения на случай ЧС. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Ракитянском районе Белгородской области 19 мая пройдут плановые учения на случай ЧС. Об этом в соцсети сообщил глава муниципалитета Анатолий Климов.

Тренировки по линии гражданской обороны для органов власти проведут в соответствии с утвержденным графиком. Это плановое мероприятие, местных жителей к нему привлекать не будут.

Ракитянцев попросили сохранять спокойствие, а также проинформировать знакомых о запланированных учениях.

Как сообщалось ранее, аналогичные учения для органов власти прошли в Майском Белгородского района. В конце марта в Шебекино прошла отработка действий на случай чрезвычайных ситуаций. 18 апреля учения прошли в областном центре.