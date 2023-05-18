В Белгороде с июня приступят к реконструкции центрального парка

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Мэр Белгорода проверил готовность к началу строительных работ в центральном парке. По словам градоначальника, его реконструкция – один из самых ожидаемых имиджевых проектов в городе. Валентин Демидов намерен лично контролировать строительный процесс, чтобы неудобства для горожан были минимальными.

Сначала строители займутся ремонтом и переносом инженерных коммуникаций под будущие проектные решения. Власти обещают, что парк не будет перекрываться полностью. Уже в начале июня приступят к земляным работам. Сейчас на объекте собирают строительный городок. Проект реконструкции парка рассчитан на два года.

- Считаю, важно сохранить транзитный пешеходный маршрут через весь парк. Поэтому его, от Мичурина до Островского, будем строить практически сразу. Понимаю, что такие зоны, как детская площадка за КЦ «Октябрь», должны продолжать полноценно функционировать. Поэтому приведем в порядок и сохраним удобный доступ, родители могут не беспокоиться. Также, конечно, в этом году продолжат работать КЦ «Октябрь», шахматный клуб, ледовые дорожки-роллердром, скейт-парк, - отметил Валентин Демидов.