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НовостиСпорт18 мая 2023 11:22

В Белгородской области появилась новая спортивная площадка

Территорию для подготовки к сдаче норм ГТО оборудовали в селе Песчанка Новооскольского округа
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Более 20 видов спортивного оборудования и тренажеров для кардио- и силовых тренировок, платформы для выполнения испытаний комплекса установили на травмобезопасном резиновом покрытии. Теперь любой желающий сможет тренироваться в удобное для себя время.

С правилами пользованиями снарядами познакомили присутствующих спортсмены новооскольского клуба «Титан», на счету которых множество побед на соревнованиях различного уровня – от областных до всероссийских.

В будущем планируется обустроить рядом с площадкой футбольное поле, а также выполнить благоустройство прилегающей территории.