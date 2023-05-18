В Белгородской области появилась новая спортивная площадка

Более 20 видов спортивного оборудования и тренажеров для кардио- и силовых тренировок, платформы для выполнения испытаний комплекса установили на травмобезопасном резиновом покрытии. Теперь любой желающий сможет тренироваться в удобное для себя время.

С правилами пользованиями снарядами познакомили присутствующих спортсмены новооскольского клуба «Титан», на счету которых множество побед на соревнованиях различного уровня – от областных до всероссийских.

В будущем планируется обустроить рядом с площадкой футбольное поле, а также выполнить благоустройство прилегающей территории.