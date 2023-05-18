Белгородским волонтерам разрешили заготавливать бревна для солдат

Белгородцам разрешили заготавливать бревна для солдат Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» жители региона рассказали белгородскому губернатору, что заготавливали бревна в Сосновки для военнослужащих. Однако им запретили это делать, сославшись на то, что они мешают бегунам и велосипедистам.

Глава региона Вячеслав Гладков пояснил, что причина запрета кроется в другом.

- Дело в том, что у нас действует особый противопожарный режим. В соответствии с нормативно-правовыми актами, любые работы в лесу в этот период запрещены. Даже работы бензопилы могут привести к пожару. Через неделю должны были вернуться к этим работам, но после вашего обращения переговорю с начальником МЧС, он выделит пожарные расчеты, и постараемся возобновить эту работу уже завтра, - сказал губернатор.

Гладков также отметил, что нельзя допускать заход тяжелой техники на дорожки в Сосновке, чтобы не повредить покрытие.