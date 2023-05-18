В Белгородской области до конца года подготовят проекты пяти лагерей

фото: страница Вячеслава Гладкова во ВКонтакте.

Вчера, 17 мая, на заседании архитектурно-градостроительного совета губернатору доложили о проектах по строительству новых образовательных объектов в регионе. Так до конца года будут подготовлены проекты и техзадания для возведения пяти лагетей.

Один из них будет находиться в областном центре – круглогодичный спортлагерь «Альтаир». Этнографический лагерь появится в Прохоровке, два военно-патриотических лагеря в Прохоровке и Новом Осколе. И еще один лагерь в Шебекинском округе с языковой и цифровой направленностью.

Проект последнего - IT-лингво-лагеря был подробно рассмотрен в ходе заседания. Его планирую построить на базе уже существующего детского лагеря «Салют» в Шебекинском городском округе.

- Особенность лагеря — два разных образовательных профиля. В рамках IT-направления ребята будут изучать робототехнику, мобильные разработки, алгоритмику и логику, языки программирования. Направление «Лингва» включает в себя интеллектуальные игры, тематические программы, работу в мастер-классах. Но к проекту есть много замечаний. Они должны быть устранены в кратчайший период. Поэтому буду ждать повторный доклад с новым проектом через 2 недели, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.