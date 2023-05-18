За обмен фотографиями интимного характера с 11-летней девочкой белгородца отправили в колонию строгого режима

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

49-летний житель Белгородской области признан виновным по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Подсудимый с октября по ноябрь 2021 года в одной из социальных сетей вел переписку с 11-летней девочкой. Мужчина присылал ребенку свои фото интимного характера. В ответ он требовал от девочки, чтобы она присылала свои фото в обнаженном виде.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.