Замминистра ЖКХ Белгородской области уходит добровольцем в зону СВО. Фото: скриншот видео

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что замминистра ЖКХ региона Антон Шопин сегодня утром подал заявление на увольнение по собственному желанию. Чиновник принял решение отправиться добровольцем в зону СВО.

Антон Шопин рассказал, что 13 лет жизни провел в погонах. Он прошел обучение от кадетского корпуса в Санкт-Петербурге до военной службы в Чечне.И решение о том, чтобы направиться на специальную военную операцию, принял еще полгода назад. В военкомате решался вопрос о звании. Уже в начале следующей недели Антон Сергеевич покинет Белгород.

- Антон - образец для всех. Настоящий мужчина! Понимаю, что, с одной стороны, работа, которая выполняется Министерством ЖКХ региона в нынешних условиях, имеет колоссальное значение, не будет этой работы - люди останутся без света, без газа, без благоустройства, без всего. Но с другой стороны, Родину защищать нужно! – подчеркнул глава региона.