В Белгороде в этом году капитально отремонтируют затопленную подземку

Губернатор поручил отремонтировать подземку в Белгороде раньше назначенного срока. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородцы обратились к губернатору с просьбой решить вопрос с подземным переходом на остановке «Сокол». Подземку в Белгороде затопило утром 17 мая. По словам жителей областного центра, в неблагополучном месте то отключают свет, то сыпется штукатурка. Теперь еще вплавь приходится перебираться по переходу.

Во время вечернего прямого эфира Вячеслав Гладков сообщил, что капитальный ремонт подземного перехода на «Соколе» проведут уже в этом году, а не в следующем, как было запланировано изначально.

- Сгорел насос по откачке воды, поэтому сегодня [17 мая] неудобство было. Капремонт этого перехода был запланирован на следующий год, но после вашего обращения договорились с мэром Валентином Демидовым, что отремонтируют уже в этом году, - заявил глава Белгородской области.