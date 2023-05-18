Пост главы управления ветеринарии Белгородской области покинул Артем Медведев

в Белгородской области очередные кадровые перестановки. Артем Медведев сложил полномочия начальника управления ветеринарии Белгородской области. Он проработал в должности год – с мая 2022-го. До этого занимал должность заместителя начальника отдела государственного ветеринарного контроля и надзора в управлении Россельхознадзора.

Как стало известно, временно исполнять обязанности главы ведомства будет Дмитрий Кравцов. Ранее в Управлении он занимал должность заместителя директора по ветеринарным вопросам.