В Белгородские больницы в 2023 году закупят медоборудование на 2 млрд рублей

фото: @belregion_ru.

За прошлый год Белгородская область инвестировала в медоборудование почти 4,5 млрд рублей. Было закуплено более 4 тысяч единиц медицинского оборудования. В этом году программа продолжается: медоборудования планируется закупить на сумму 2 млрд. рублей.

В утреннем обращении глава Белгородской области рассказал, что в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Борисовской ЦРБ установили новые аппараты УЗИ, электроэнцефалограф и маммограф.

- Аппараты уже работают, можно пройти диагностику. Надеюсь, что те, кто пришел в больницу, заметили, что появилась такая возможность. И не нужно выезжать, например, в областной центр. Делаем все для того, чтобы не на словах, а на деле улучшить качество оказания медицинских услуг. Независимо от того, где территориально находится житель, – сообщил Вячеслав Гладков.