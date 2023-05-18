Проект детсада на Маяковского в Белгороде будут дорабатывать

Гладков: Задача — построить самый хороший, красивый, удобный детский сад.

Вячеслав Гладков сообщил, что проект детского сада на 150 мест на улице Маяковского в Белгороде отправят на доработку. На сегодняшний день, он не удовлетворяет всех потребностей. Концепция должна отражать память о трагических событиях, произошедших здесь 3 июля 2022 года.

По словам губернатора, детских садов всегда не хватает, поэтому он нужен и должен быть уникальным. Задача — построить самый хороший, красивый, удобный детский сад

- Детский сад должен обязательно иметь уникальный внешний вид и гармонично вписываться в уже имеющуюся инфраструктуру. Он не должен мешать подсветкой жителям соседних многоквартирных домов. И, конечно, в концепции детского сада должна быть отражена память о трагическом событии. Как это сделать? Задача, которая пока не решена проектировщиками, — сказал Вячеслав Гладков.

Повторный доклад с доработанным проектом рассмотрят через две недели.