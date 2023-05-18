Вячеслав Гладков опроверг сообщения об обстреле Белгородской области танком ВСУ Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время вечернего прямого эфира 17 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи об обстреле приграничных территорий региона танком ВСУ. От обеспокоенных жителей поступило несколько вопросов на эту тему.

- Была ли сегодня обстреляна Белгородская область из танка? Отвечу - нет. Хотя очень многие СМИ взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками, – ответил глава региона.

Вячеслав Гладков также прокомментировал сообщения о том, что украинская армия применила при обстрелах фосфорные боеприпасы. По словам губернатора, есть определенные подтверждающие признаки, но нужно подтверждение от следователей.

- Следователи были на месте, есть определенные признаки, но нужно подтверждение следственных органов. Результаты обязательно сообщу, – сказал Гладков, добавив, что угрозы для населения нет.