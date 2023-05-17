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НовостиСпорт17 мая 2023 13:50

Белгородская спортсменка стала чемпионкой России в марафонском беге

Алина Прокопьева выступала за два региона
Алексей СЕРГУНИН
Алина Прокопьева (слева).

Алина Прокопьева (слева).

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Царскосельский марафон прошел в Пушкине Ленинградской области. Участники бежали дистанцию по измененной трассе - часть маршрута проходила у Екатерининского дворца. Алина Прокопьева представляла Белгородскую и Московскую области. По итогам забега воспитанница Александра Горлова завоевала золотую медаль, пробежав дистанцию за 2 часа 30 минут 57 секунд.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, губернатор Вячеслав Гладков пробежал 10 километров в белгородском полумарафоне. Главы Калужской и Курской областей тоже присоединились к забегу.