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НовостиНа здоровье17 мая 2023 12:28

В Белгороде прошла профилактическая акция «Стоп, гипертония»

Посетители могли бесплатно измерить артериальное давление, уровень глюкозы и сахара в крови
Алексей СЕРГУНИН
Медики проводили тест «Шесть минут» на уровень сердечной недостаточности и давали рекомендации по выявленным факторам риска.

Медики проводили тест «Шесть минут» на уровень сердечной недостаточности и давали рекомендации по выявленным факторам риска.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Накануне, 16 мая, на площадке КЦ «Октябрь» в Белгороде провели акцию «Стоп, гипертония». В течение трёх часов проводился онлайн-марафон лекций и мастер- классов по профилактике этого опасного заболевания. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Посетители могли бесплатно измерить артериальное давление, уровень глюкозы и сахара в крови. Медики проводили тест «Шесть минут» на уровень сердечной недостаточности и давали рекомендации по выявленным факторам риска. Врач центра спортивной медицины Андрей Цыганков провел зарядку на развитие разных полушарий головного мозга, которая помогает сохранить когнитивные способности до глубокой старости. Волонтёры-медики показали упражнения для поддержки суставов и дыхательные упражнения.