В Белгороде появится библиотека нового поколения к 1 июля 2023

Книги и новое оборудование (интерактивный пол, книжные стеллажи, передвижные лестницы, конструкции сцены, пузырьковая панель) уже закупили. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Будет модернизировано пространство семейной библиотеки-филиала № 19 на ул. Горького. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Постоянные посетители библиотеки – это дети разного возраста, большинство с ограниченными физическими возможностями, их родители, бабушки и дедушки. В центре проекта – книжный фонд. Такого оформления нет ни в одной библиотеке города и региона. За счёт высоты потолков (3,8 м) дизайнеры предложили создать огромные стеллажи с передвижными лестницами, а также создать небольшой антресольный этаж с рабочим местом, адаптированным под нужды людей с ОВЗ.

В библиотеке появятся уютная детская зона и зона шахматного клуба, зона для проведения мероприятий с мини-сценой. Уже выполнена большая часть работ. Осталось завершить финишное покрытие стен и потолков, установить двери и светильники. Книги и новое оборудование (интерактивный пол, книжные стеллажи, передвижные лестницы, конструкции сцены, пузырьковая панель) уже закупили.