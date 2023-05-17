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НовостиПроисшествия17 мая 2023 7:26

Белгородец украл мобильник у уснувшего товарища

Ему грозит до двух лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
40-летний злоумышленник воспользовался тем, что хозяин дома уснул, забрал с кухонного стола телефон и ушел.

40-летний злоумышленник воспользовался тем, что хозяин дома уснул, забрал с кухонного стола телефон и ушел.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением о пропаже телефона обратился 41-летний житель села Никольское. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался гость потерпевшего.

По предварительным данным, 40-летний злоумышленник воспользовался тем, что хозяин дома уснул, забрал с кухонного стола телефон и ушел. Сотрудники полиции изъяли похищенное. В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.