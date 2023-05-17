Белгородец украл мобильник у уснувшего товарища

40-летний злоумышленник воспользовался тем, что хозяин дома уснул, забрал с кухонного стола телефон и ушел. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением о пропаже телефона обратился 41-летний житель села Никольское. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался гость потерпевшего.

По предварительным данным, 40-летний злоумышленник воспользовался тем, что хозяин дома уснул, забрал с кухонного стола телефон и ушел. Сотрудники полиции изъяли похищенное. В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.