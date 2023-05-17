Под Белгородом энергетики обеспечили электроснабжение нового завода лакокрасочных изделий

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Энергетики завершили работы по технологическому присоединению нового завода по производству водоэмульсионных красок под Белгородом.

Предприятие оборудовано современной производственной линией, предназначенной для изготовления водоэмульсионных красок высокого качества и широкого ассортимента, а также коммуникациями и объектами инфраструктуры. Общая мощность завода составляет 422 кВт.

Для электроснабжения производства специалисты Белгородэнерго построили воздушную линию 10 кВ, установили реклоузер и два разъединителя, обеспечивших автоматическое секционирование участка сети с передачей оперативной информации в Центр управления сетями.

- Белгородэнерго ведет активную работу по подключению новых предприятий к сетям, внося тем самым свой вклад в развитие реального сектора экономики. Напряжение подается сразу по мере готовности заявителя, – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.