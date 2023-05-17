Белгородские предприятия, пострадавшие от обстрелов ВСУ, могут получить кредиты под 1%

Сегодня, 17 мая, во время традиционного обращения в соцсетях глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал еще об одной возможности получения помощи тем предприятиям, которые пострадали от обстрелов Вооружннных сил Украины.

- Это кредиты до 3 миллионов рублей до 3 лет под 1%. Это стало возможным благодаря поручению президента РФ Владимира Путина, благодаря решению министра экономического развития Максима Решетникова. Напомню, он к нам приезжал.

По словам Вячеслава Владимировича, 100 миллионов рублей регион уже получил.

- Уже несколько десятков предприятий воспользовались данной возможностью. Для того, чтобы получить такой льготный кредит, нужно обратиться в Министерство экономического развития Правительства области или к Дмитрию Гладскому - моему заместителю. Например, деньги уже получила «Константа Принт» - типография, которая пострадала от обстрела 1 апреля 2022 года. Надеюсь, вместе с другими мерами поддержки, а это гранты, отсрочки налоговых платежей, мы поможем нашему бизнесу восстановиться.