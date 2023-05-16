Порядка 750 белгородцев, потерявших дома из-за обстрелов, выбрали новое жилье

Участвовать в программе по предоставлению компенсации в виде жилых помещений изъявили желание 1138 семей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня на брифинге рассказала министр строительства области Оксана Козлитина рассказала, участвовать в программе по предоставлению компенсации в виде жилых помещений изъявили желание 1138 семей. Уже около 750 белгородцев подписали заявления на получение конкретной квартиры или дома.

- Динамика за неделю небольшая – около десяти человек, это те люди, которые находятся за пределами области, либо граждане, вступающие в право наследования, – рассказала глава Минстроя.

Козлитина также отметила, что сейчас в конкурсных процедурах находятся порядка 653 учетных дел. Там, где процедуры уже проведены – это 310 объектов, контракты заключены по 258 объектам, из них 65 жилых помещений – это готовое жилье, остальные – долевое строительство. С каждым собственником все вопросы прорабатываются индивидуально.

Напомним, что по поручению Президента РФ региону выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение новых жилых помещений. Право на компенсацию имеют граждане, которые полностью утратили жилье, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населённых пунктах региона, где введен режим ЧС.