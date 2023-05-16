Белгородский депутат Роман Певзнер решил досрочно сложить полномочия

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Стало известно, что еще один депутат горсовета решил сложить полномочия досрочно. Роман Певзнер, депутат шестого созыва по 19-му одномандатному избирательному округу, написал заявление, в котором сообщил о своих намерениях. Об этом сообщил Telegram-канал горсовета.

Заявление рассмотрят на очередной сессии 23 мая. Также сообщается, что мандат будет вакантным до окончания полномочий действующего созыва депутатов.

Певзнер занимал должность секретаря постоянной комиссии по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии. Нового секретаря выберут на очередном заседании постоянной комиссии.