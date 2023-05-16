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НовостиОбщество16 мая 2023 13:58

Белгородский депутат Роман Певзнер решил досрочно сложить полномочия

Вопрос обсудят на очередной сессии горсовета 23 мая
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: @deputatybelgoroda

фото: @deputatybelgoroda

Стало известно, что еще один депутат горсовета решил сложить полномочия досрочно. Роман Певзнер, депутат шестого созыва по 19-му одномандатному избирательному округу, написал заявление, в котором сообщил о своих намерениях. Об этом сообщил Telegram-канал горсовета.

Заявление рассмотрят на очередной сессии 23 мая. Также сообщается, что мандат будет вакантным до окончания полномочий действующего созыва депутатов.

Певзнер занимал должность секретаря постоянной комиссии по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии. Нового секретаря выберут на очередном заседании постоянной комиссии.