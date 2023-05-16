В Белгородском зоопарке родились лисята

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В Белгородском зоопарке пополнение – мамой стала молодая лисица Соня. Это ее первый опыт. Первый лисенок во время рождения повредил лапку, поэтому сотрудники зоопарка взяли на себя вскармливание рыжика.

После этого молодая мать отказалась согревать остальных малышей, и киперы оборудовали им отдельную спальню со специальной греющей лампой.

Малыши родились 5 апреля. И сейчас решается вопрос, выйдут ли они в общий вольер или уедут в другие зоопарки. Как сообщили в зоопарке, запросы на «усыновление» уже есть, но есть также и желание пополнить собственную экспозицию.

Через месяц лисятам сделают первые прививки, а через два – завершат необходимую вакцинацию. А до этого момента малыши не смогут принимать гостей.