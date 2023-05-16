Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 12:42

В Белгородском зоопарке родились лисята

Решается вопрос, выйдут ли они в общий вольер или уедут в другие зоопарки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
.

.

Фото: скриншот видео

В Белгородском зоопарке пополнение – мамой стала молодая лисица Соня. Это ее первый опыт. Первый лисенок во время рождения повредил лапку, поэтому сотрудники зоопарка взяли на себя вскармливание рыжика.

После этого молодая мать отказалась согревать остальных малышей, и киперы оборудовали им отдельную спальню со специальной греющей лампой.

Малыши родились 5 апреля. И сейчас решается вопрос, выйдут ли они в общий вольер или уедут в другие зоопарки. Как сообщили в зоопарке, запросы на «усыновление» уже есть, но есть также и желание пополнить собственную экспозицию.

Через месяц лисятам сделают первые прививки, а через два – завершат необходимую вакцинацию. А до этого момента малыши не смогут принимать гостей.