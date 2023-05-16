В Белгороде водитель большегруза насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Пострадавшая в результате ДТП скончалась на месте происшествия от полученных травм. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вчера в Белгороде 27-летний водитель сбил 67-летнюю женщину, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, водитель, находясь за рулем тягача MAN 1932, двигался по улице Привольной в направлении улицы Промышленной, в районе дома 137т по проспекту Богдана Хмельницкого осуществлял поворот на зеленый сигнал светофора и наехал на женщину, переходившую дорогу.

Пострадавшая в результате ДТП скончалась на месте происшествия от полученных травм. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.