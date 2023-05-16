В центре Белгорода иномарка столкнулась с мотоциклом

Сегодня в областном центре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и мотоцикла. По предварительным данным, около 10 часов 35 минут 66-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Сантафе», двигаясь по улице Мичурина, в районе дома 81, при повороте налево не предоставили преимущества в движении мотоциклисту.

В результате автомобиль и мотоцикл, которым управлял 42-летний водитель, столкнулись. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области, из-за аварии мотоциклист получил телесные повреждения.