С рекультивируемой свалки в Белгородской области вывезли более 700 тонн мусора

Работы по рекультивации свалки в Грайворонском городском округе начались в соответствии с муниципальным контрактом в ноябре 2022 года. На объекте работает 15 единиц техники. На сегодняшний день выполнено 318 рейсов на полигон, расположенный в Корочанском районе Белгородской области, вывезено более 7000 тонн свалочных масс.

Сейчас подрядчик завершает расчистку участка от растительности и обустраивает стройдвор. Уже обустроены три наблюдательных скважины для забора проб подземных вод, подготовлены к установке части ограждения. Свалочные массы продолжают сгребать и выводить на полигон.

Все работы на объекте ведутся в соответствии с проектно-сметной документацией «Рекультивация объекта накопленного вреда окружающей среде в 2020 году» в Грайвороне.