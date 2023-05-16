Белгородская полиция составила административный протокол в отношении управляющего рестораном

фото: со страницы УМВД по Белгородской области во ВКонтакте.

В ходе мониторинга соцсетей белгородские полицейские обратили внимание на жалобу жительницы областного центра. Женщина сослалась на систематический шум от ресторана на улице Николая Островского. По ее словам, в выходной день около 4 часов утра из заведения доносилась музыка, были слышны крики, посетители мешали спать жильцам близлежащих домов.

Правоохранители провели по данному факту проверку. По ее результатам управляющий рестораном привлечен к ответственности. В отношении 40-летнего мужчины составлен протокол об административных правонарушениях. Материал направлен для рассмотрения в административную комиссию. Санкции статьи предусматривают штраф в размере от 8 до 10 тысяч рублей.