В Белгороде из-за экстренного торможения пострадали две пассажирки автобусов

Две белгородки пострадали в автобусах в Белгороде. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В общественном транспорте Белгорода за сутки в результате падений пострадали две местные жительницы. Почему водителям автобусов пришлось резко затормозить, выясняет полиция.

Так, вчера, 15 мая, около полудня 60-летний водитель, управляя автобусом «ЛиАЗ», следуя по ул. Щорса в направлении пр. Б. Хмельницкого со стороны ул. 5 Августа, в районе д. 129-а по ул. Железнодорожная, резко затормозил. В результате ДТП упала 82-летняя женщина.

По предварительным данным, около 14 часов 39-летний водитель, управляя автобусом «НефАЗ», следуя по пр. Б. Хмельницкого в направлении ул. Кутузова, прибегнув к экстренному торможению допустил падение 62-летней женщины.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, обе пассажирки пострадали.