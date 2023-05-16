Белгородские аграрии приступили к посеву сои

Белгородские аграрии практически закончили посевную кампанию подсолнечника и сахарной свеклы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В утреннем обращении в соцсети губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что белгородские аграрии практически закончили посевную кампанию подсолнечника и сахарной свеклы.

Теперь сельхозники приступили к севу сои. Глава Белгородской области отметил, что соя для региона является стратегической культурой, поскольку составляет основу кормов для животных и птицы.

- Очень хочется надеяться, что урожай по итогам года будет достойным. Что наши аграрии справятся со всеми вызовами, которые сейчас возникают в процессе работы. А мы будем стараться им помогать, там, где есть хотя бы малейшие возможность, – пообещал губернатор Вячеслав Гладков.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области на 15 мая 2023 года, всего запланировано засеять техническими культурами 542 485 гектар. План по посадкам сахарной свеклы выполнен на 93% (55 299 га), а по подсолнечнику – на 70 % (124 542 га).