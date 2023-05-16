На белгородском пригородном маршруте №147 заработала система оплаты проезда вход/выход

На пригородном маршруте № 147 начала работать система оплаты проезда вход/выход Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На пригородном маршруте № 147 в Белгородской агломерации с сегодняшнего дня, 16 мая, начала работать система оплаты проезда вход/выход. Теперь пассажирам общественного транспорта нужно будет дважды прикладывать карту к валидатору – при входи и на выходе.

При первом прикладывании на экране появляется надпись: «Проезд разрешен» и резервируется платеж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута. При валидации карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счёта. Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана максимальная стоимость проезда.

Автобус № 147 курсирует от микрорайона Новая Жизнь до Спутника через Сити Молл. На сегодняшний день система оплаты проезда вход/выход работает на маршрутах № 101, 103, 103Н, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 123, 123А, 125, 127, 130, 133, 172, 223, 223А, 223И, 237 и 238.