В этом году в Белгородской области капитально отремонтируют 215 МКД

По поручению губернатора, все объекты проходят общественную приемку. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В 21 муниципалитете Белгородской области в этом году планируется капитально отремонтировать 215 многоквартирных домов. Из них за счет средств минимального взноса будет отремонтировано 205 домов. А за счет областного бюджета отремонтируют 9 многоквартирных домов, ранее имевших статус общежитий: пять объектов в Белгороде, два в Старом Осколе, два в Губкине.

- Проведение всех работ главы муниципалитетов должны взять на свой личный контроль. Напомню, что в прошлом году мы договорились проводить общественные приемки по окончанию капитального ремонта. В августе буду ждать повторный доклад с процентом выполненных работ, — поручил Вячеслав Гладков.

Отметим, по поручению губернатора Фонд содействия реформированию ЖКХ в каждом доме организовывает общественную приемку работ, выполненных в рамках капремонта. Замечания, выявленные собственниками жилья, подрядчик обязан оперативно устранить.