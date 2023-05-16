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НовостиОбщество16 мая 2023 7:02

В этом году в Белгородской области капитально отремонтируют 215 МКД

Губернатор отметил, что все они должны пройти общественную приемку
Наталия ИЛЮШНИКОВА
По поручению губернатора, все объекты проходят общественную приемку.

По поручению губернатора, все объекты проходят общественную приемку.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В 21 муниципалитете Белгородской области в этом году планируется капитально отремонтировать 215 многоквартирных домов. Из них за счет средств минимального взноса будет отремонтировано 205 домов. А за счет областного бюджета отремонтируют 9 многоквартирных домов, ранее имевших статус общежитий: пять объектов в Белгороде, два в Старом Осколе, два в Губкине.

- Проведение всех работ главы муниципалитетов должны взять на свой личный контроль. Напомню, что в прошлом году мы договорились проводить общественные приемки по окончанию капитального ремонта. В августе буду ждать повторный доклад с процентом выполненных работ, — поручил Вячеслав Гладков.

Отметим, по поручению губернатора Фонд содействия реформированию ЖКХ в каждом доме организовывает общественную приемку работ, выполненных в рамках капремонта. Замечания, выявленные собственниками жилья, подрядчик обязан оперативно устранить.