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НовостиПолитика15 мая 2023 15:03

Села Шебекинского горокруга Белгородчины попали под обстрел ВСУ 15 мая

Снаряды повредили линии электропередачи в Безлюдовке и Графовке
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На базе отдыха осколками выбило окна и посекло заборы.

На базе отдыха осколками выбило окна и посекло заборы.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ряда населенных пунктов Шебеинского городского округа 15 мая. По предварительной информации, никто не пострадал. Из-за прилетов со стороны ВСУ повреждены линии электропередачи.

- Сегодня под массированным обстрелом ВСУ находятся населенные пункты Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела и переподключением абонентов, - написал Гладков в телеграм-канале.

Глава региона также рассказал о незначительных повреждениях у базы отдыха в горокруге. Там осколками снарядов выбило окна и посекло заборы. Оперативные службы продолжают подворовой обход.