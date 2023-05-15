Села Шебекинского горокруга Белгородчины попали под обстрел ВСУ 15 мая

На базе отдыха осколками выбило окна и посекло заборы. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ряда населенных пунктов Шебеинского городского округа 15 мая. По предварительной информации, никто не пострадал. Из-за прилетов со стороны ВСУ повреждены линии электропередачи.

- Сегодня под массированным обстрелом ВСУ находятся населенные пункты Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела и переподключением абонентов, - написал Гладков в телеграм-канале.

Глава региона также рассказал о незначительных повреждениях у базы отдыха в горокруге. Там осколками снарядов выбило окна и посекло заборы. Оперативные службы продолжают подворовой обход.