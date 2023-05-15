Белгородцы завоевали три медали на Кубке России по спортивному ориентированию

Всего на старт вышли более 60 человек из 20 регионов страны. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Участники состязались сразу на нескольких площадках - в Медведевском лесу, на центральной площади и в Детском Парке. Всего на старт вышли более 60 человек из 20 регионов страны. Лидеров выявляли в трех дисциплинах: кросс – выбор, кросс - спринт и кросс – эстафета (4 этапа, микс).

В активе белгородцев три призовых места. В дисциплине «кросс-выбор» победу одержала Дарья Борисова, Дмитрий Масловский стал серебряным призером. А в «кросс-эстафете - 4 человека» серебряными медалистами стали Борисова, Масловский, Анастасия Григорьева и Семен Савенков.