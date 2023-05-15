В Белгородской области начался учет сурков байбаков

В 2022 году численность степного сурка в нашей области составляла более 27 тысяч особей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Это ежегодное мероприятие проходит в мае - июне на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. В учете задействованы сотрудники областного управления Экоохотнадзора, охотпользователи и общественные инспекторы.

Специалисты обследуют места поселений сурка, проводят оценку количества семей и оценку среднего размера семьи в каждом поселении. На основе этих показателей рассчитывается общая численность грызунов. В Белгородской области встречается только один вид сурков из пяти, обитающих на территории РФ – степной сурок (или байбак), представитель рода Сурков семейства Беличьих отряда Грызунов.

По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания в минувшем году численность степного сурка в нашей области составляла более 27 тысяч особей. Этот вид встречается в 19 муниципальных районах области, наибольшая популяция зафиксирована в Ровеньском, Вейделевском районах и Валуйском городском округе.