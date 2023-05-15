В Белгородской области четыре человека заболели корью

В регионе выявлены четыре случая с подозрением на корь, ввезенные из других регионов. Об этом в своем телеграм-канале написал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

- Все пациенты (два ребенка и два взрослых) госпитализированы в инфекционный стационар. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами совместно с Роспотребнадзором проводим мероприятия в очаге: обход, изучение статуса и, в случае необходимости, вакцинация. Все мероприятия находятся под моим личным контролем, - подытожил чиновник.