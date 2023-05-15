313 белгородцев наводят порядок на улицах областного центра

Фото из телеграм-канала Валентина ДЕМИДОВА.

Сегодня, 15 мая, в парке «Южный», на набережной Везелки, вдоль автодороги Механизаторов – Комсомолец, в сквере «Южный» будет покос сорной травы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Продолжается текущий ямочный ремонт. Работы запланированы на Репина, Полевой, Луначарского, Пятницкой, Почтовой, Донецкой, Декабристов, Ботанической, Каштановой, Курбатова, Железнодорожной, Белгородского полка, в Сторожевом переулке.

В плане работ «Белгорблагоустройства» на сутки также вывоз дорожного смета, покраска остановок общественного транспорта, турникетов и бордюров, полив.

- Увидел, что с наступлением теплого сезона быстрее стали заполняться мусором урны в парках, скверах и других общественных зонах. Уборку надо начинать раньше. Сдвигаем на 6 утра график начала очистки урн, - поделился мыслями Валентин Валентинович.