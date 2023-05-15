Белгородских вандалов, вырывавших тюльпаны и осветительные плафоны, ждет суд

В соответствии со ст. 214 УК РФ (Вандализм) злоумышленникам грозит до трех лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 мая в УМВД России по Белгороду поступило сообщение о том, что на улицах областного центра хулиганят неизвестные и свои действия транслируют в одном из мессенджеров.

По предварительным данным, юноши разбили стекло на остановке общественного транспорта, вырвали осветительные плафоны в одном из подземных пешеходных переходов, а также на одной из улиц уничтожили насаждения тюльпанов. Сумма причиненного ущерба составила около 47 тысяч рублей.

Стражи порядка для разбирательства в полицию доставили трех парней. В настоящее время устанавливается роль каждого из них. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В соответствии со ст. 214 УК РФ (Вандализм) злоумышленникам грозит до трех лет тюрьмы.