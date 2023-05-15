В Белгородской области началась внутренняя отделка здания поликлиники Ивнянской ЦРБ

Строители выполняют штукатурку и шпаклевку стен, укладку напольной плитки, монтаж инженерных сетей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Руководитель регионального минстроя Оксана Козлитина совместно с представителями управления капитального строительства и подрядчиком проинспектировали ход ремонта в здании поликлиники Ивнянской ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Здесь полностью выполнены демонтажные работы. Строители оперативно приступили к внутренним работам – выполняют штукатурку и шпаклевку стен, укладку напольной плитки, монтаж инженерных сетей.

Кроме того, подрядчик проработает варианты устройства пандуса для маломобильных групп жителей и определит помещения, требующие устройства вентиляции. Обновленное здание планируется открыть уже к концу 2023 года.