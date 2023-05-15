Белгородцу в драке повредили мозг и сломали лобную кость

В ходе словесной перепалки 36-летний мужчина ударил оппонента по голове, в результате чего здоровью был причинен тяжкий вред. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В январе этого года в ОМВД России по Белгородскому району из медицинского учреждения поступило сообщение о 40-летнем пациенте, доставленном в больницу с травмами криминального происхождения. Мужчине потребовалось длительное лечение. Впоследствии эксперты установили, что его здоровью был причинен тяжкий вред. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Полицейские выяснили, что он пострадал в ходе конфликта с местным жителем. По предварительным данным, около полуночи 1 января потерпевший вместе с приятелями возвращался с застолья домой. По пути они встретили другую компанию. В районе перекрестка улиц Западная и Строителей поселка Разумное между ними произошел конфликт. В ходе словесной перепалки 36-летний мужчина ударил оппонента по голове, что привело к ушибу головного мозга и перелому лобной кости.

В соответствии с ч.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.