Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 мая 2023 18:29

Пытавшегося убить сожительницу белгородца отправили в колонию на 6,5 лет

Пришедшая в гости соседка помешала мужчине добить свою жертву и спасла подругу
Алексей СЕРГУНИН
Во время словесной перепалки осужденный взял кухонный нож и несколько раз пырнул 35-летнюю возлюбленную в грудь.

Во время словесной перепалки осужденный взял кухонный нож и несколько раз пырнул 35-летнюю возлюбленную в грудь.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

43-летний белгородец признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.

28 декабря прошлого года подсудимый находился в доме потерпевшей в одном из населенных пунктов Ивнянского района. Он приревновал свою сожительницу, из-за чего едва не произошла трагедия. Во время словесной перепалки осужденный взял кухонный нож и несколько раз пырнул 35-летнюю возлюбленную в грудь.

Очевидцем совершения преступления стала пришедшая в гости соседка, которая помешала мужчине добить свою жертву и спасла подругу. Потерпевшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. В результате подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.