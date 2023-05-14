Пытавшегося убить сожительницу белгородца отправили в колонию на 6,5 лет

Во время словесной перепалки осужденный взял кухонный нож и несколько раз пырнул 35-летнюю возлюбленную в грудь. Фото: Алексей СЕРГУНИН

43-летний белгородец признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.

28 декабря прошлого года подсудимый находился в доме потерпевшей в одном из населенных пунктов Ивнянского района. Он приревновал свою сожительницу, из-за чего едва не произошла трагедия. Во время словесной перепалки осужденный взял кухонный нож и несколько раз пырнул 35-летнюю возлюбленную в грудь.

Очевидцем совершения преступления стала пришедшая в гости соседка, которая помешала мужчине добить свою жертву и спасла подругу. Потерпевшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. В результате подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.