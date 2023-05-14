Белгородские волейболисты завершили сезон-2022/23 победой над «Динамо»

Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Сегодня, 14 мая, в Москве состоялся пятый поединок финальной серии турнира за 5-е место в мужской волейбольной Суперлиге. Наше «Белогорье» в статусе хозяев площадки принимало «Динамо» из Ленинградской области. После двух побед в ставшей уже родной Туле «львы» дважды проиграли в Сосновом Бору. Поэтому потребовалась решающая пятая встреча. И она прошла при полном преимуществе белгородского клуба. Динамовцы показали зубы лишь во втором сете, но на результате это не сказалось. Итоговый счет – 25:22, 30:28, 25:14 и суммарные 3:0.

Лучшим бомбардиром матча стал Мохамед Аль Хачдади - 18 очков. 14 принес победителям Павел Тетюхин, 13 - Илья Сподобец. У «Динамо-ЛО» 11 мячей забил Марко Ивович, по девять набрали Роман Мурашко и Денис Бирюков. «Белогорье» выиграло серию 3:2 и закончило чемпионат на пятом месте. «Динамо-ЛО» финишировало на шестой позиции.