В Белгородской области появится военно-спортивная полоса препятствий «Будь готов!» Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В рамках проекта ля создания военно-патриотического пространства на территории площадью 1000 кв. м оборудуют стометровую стандартную тренировочную полосу. Она будет состоять из комплекса препятствий (барьера, лестницы, искусственно разрушенного моста, лабиринта, баррикад и перекладин, стены с проёмами, стены с наклонной доской, мишени, всего не менее восьми препятствий).

Прилежащую территорию благоустроят – здесь установят скамейки, высадят деревья. Здесь также планируют проводить военно-патриотические игры «Зарница», «Боец», «Есть стать в строй!» с обязательным преодолением полосы препятствий.

Проект позволит улучшить здоровье детей, встроить здоровый образ жизни в систему приоритетов молодежи, решить проблему слабой подготовленности к службе в армии. Кроме того, полоса препятствий «Будь готов!» поможет освоить навыки практического использования военно-спортивных снарядов, будет способствовать популяризации военно-прикладных видов спорта, спортивного ориентирования, спортивного туризма.