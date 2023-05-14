В Белгородской области с 1 июня на 400 спортплощадках начнут работать дворовые тренеры

Во время утреннего эфира Вячеслав Гладков рассказал, что в 2023 году в Белгородской области увеличится объем работ в рамках проекта «Дворовый тренер».

Глава региона отметил, что с 1 июня на 400 спортивных площадках по всей области с населением будут работать 450 дворовых тренеров. Планируется, что в занятия спортом удастся вовлечь больше 50 тысяч детей и взрослых.

Так, в поселке Пролетарский Ракитянского района мастер спорта по тхэквандо Николай Малый будет проводить для всех желающих жителей поселка силовые занятия, воркаут.

- Я надеюсь, что вы увеличите свою мышечную массу, улучшится тонус и вообще появится большее желание заниматься спортом. Значит, меньше болеть и долго жить, - сказал губернатор.

Также Вячеслав Гладков предложил всем, кто хочет заниматься спортом, выходить с ним на утренние пробежки.