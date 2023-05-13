В Белгородской области бывшего заместителя главврача подозревают во взятке в 3 миллиона

Следственные органы выясняют обстоятельство произошедшего.. Фото: "КП" Архив

В пресс-службе Белгородского Следкома сообщили, что бывшего заместителя главного врача Старооскольской больницы Святителя Луки Крымского подозревают во взятке в три миллиона рублей.

По версии следствия, в период с сентября 2021 года по февраль 2023 года подозреваемый лоббировал интересы коммерческой фирмы при организации закупок и получил за это от ее генерального директора более трех миллионов рублей.

Преступная деятельность выявлена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ и УЭБ и ПК УМВД России по Белгородской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следственные органы выясняют обстоятельство произошедшего.