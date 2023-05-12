Под Белгородом отдых в бане закончился перестрелкой. Фото: "КП" Архив

Происшествие случилось во время майских праздничных выходных. По предварительным данным, несколько мужчин отдыхали в банном комплексе в Белгородском районе. В какой-то момент между ними произошел конфликт.

Сообщение о двух пациентах с различными травмами в полицию поступило из медучреждения. Одного из молодых людей ранили из травматического оружия. Полицейские выяснили, что телесные повреждения они получили на территории банного комплекса.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, следственно-оперативная группа обследовала место происшествия. Впоследствии оперативниками были установлены еще двое участников конфликта. Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта.