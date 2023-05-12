Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 мая 2023 15:35

Под Белгородом отдых в бане закончился перестрелкой

В ходе потасовки одного из отдыхающих ранили из травматического оружия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Под Белгородом отдых в бане закончился перестрелкой.

Под Белгородом отдых в бане закончился перестрелкой.

Фото: "КП" Архив

Происшествие случилось во время майских праздничных выходных. По предварительным данным, несколько мужчин отдыхали в банном комплексе в Белгородском районе. В какой-то момент между ними произошел конфликт.

Сообщение о двух пациентах с различными травмами в полицию поступило из медучреждения. Одного из молодых людей ранили из травматического оружия. Полицейские выяснили, что телесные повреждения они получили на территории банного комплекса.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, следственно-оперативная группа обследовала место происшествия. Впоследствии оперативниками были установлены еще двое участников конфликта. Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта.