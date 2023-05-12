На выходные в Белгороде потеплеет до 24 градусов Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, в субботу, 13 мая, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 м/с ночью, днем – 7-12 м/с. Ночью по-прежнему прохладно – от 4 до 9 градусов, днем воздух прогреется до 19-24 градусов со знаком плюс.

В областном центре ночью 6-8 градусов тепла, днем от 22 до 24 градуса.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что в теплую погоду повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня приводит к возгоранию высохшей травы. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности не оставайтесь равнодушными – попробуйте самостоятельно его потушить, закидав песком, землей или залив водой.